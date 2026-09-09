Два решающих дня: США приступили к выбору места для военной базы в Польше

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно прилетел в Польшу на два дня, чтобы осмотреть возможные площадки для постоянного размещения американской военной базы.
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