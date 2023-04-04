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SCMP: Китай распространяет использование юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара

SCMP: Китай распространяет использование юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара

Благодаря своим торговым преимуществам КНР продвигает использование юаня в двухсторонних расчетах, чтобы бросить вызов доминированию американского доллара в международной валютной системе, заявили в издании South China Morning Post.

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