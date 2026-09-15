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Нефть дорожает из-за атак на КСА

Нефть дорожает из-за атак на КСА

Нефть подорожала еще на 2% на фоне новых опасений за поставки с Ближнего Востока. Brent поднялась до $107,55 за баррель, американская WTI — до $103,27, сообщает Reuters.

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