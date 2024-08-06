Ольга Павлюченкова: «Наши мужчины с гордостью принимают огромную ответственность за целостность рубежей России»

Глава Смоленского района Ольга Павлюченкова отметила, что, посвящая себя службе и став гарантами безопасности России, наши мужчины демонстрируют не только дух патриотизма, они с гордостью принимают огромную ответственность за целостность рубежей России.
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