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Смоленская Газета

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Ольга Павлюченкова: «Наши мужчины с гордостью принимают огромную ответственность за целостность рубежей России»

Ольга Павлюченкова: «Наши мужчины с гордостью принимают огромную ответственность за целостность рубежей России»

Глава Смоленского района Ольга Павлюченкова отметила, что, посвящая себя службе и став гарантами безопасности России, наши мужчины демонстрируют не только дух патриотизма, они с гордостью принимают огромную ответственность за целостность рубежей России.

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