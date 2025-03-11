Штурмовик Ник рассказал о задачах операции «Труба» в Судже

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. В ходе операции «Труба» российские военнослужащие выполнили поставленные задачи по созданию плацдарма в Судже и изоляции подразделений ВСУ от подкреплений и путей эвакуации.
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