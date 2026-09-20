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test mazurok

2 подписчика

🏡 Врачи и учителя переезжают в крымские сёла за миллион рублей по «земским» программам В Крыму работают госпрограммы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский работник культуры».

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