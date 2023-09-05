LG поможет Meta✴ создать VR-гарнитуру Quest Pro следующего поколения

Meta✴ заключила с LG соглашение о сотрудничестве, плодом которого может стать обновлённая гарнитура виртуальной реальности Quest Pro — она поступит в продажу в 2025 году по цене около $2000, передаёт корейское издание Maeil Business Newspaper.
Meta✴ заключила с LG соглашение о сотрудничестве, плодом которого может стать обновлённая гарнитура виртуальной реальности Quest Pro — она поступит в продажу в 2025 году по цене около $2000, передаёт корейское издание Maeil Business Newspaper.
Свежие комментарии