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LG поможет Meta✴ создать VR-гарнитуру Quest Pro следующего поколения

LG поможет Meta✴ создать VR-гарнитуру Quest Pro следующего поколения

Meta✴ заключила с LG соглашение о сотрудничестве, плодом которого может стать обновлённая гарнитура виртуальной реальности Quest Pro — она поступит в продажу в 2025 году по цене около $2000, передаёт корейское издание Maeil Business Newspaper.

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