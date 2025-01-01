🤱🏼 В новогоднюю ночь в Крыму родились 8 детей Из них шесть мальчиков и две девочки, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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🤱🏼 В новогоднюю ночь в Крыму родились 8 детей Из них шесть мальчиков и две девочки, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.