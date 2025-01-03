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Криптовалюта Floki рассчитывает, что совместный проект с Kings World Cup Nations привлечет интерес более шестисот миллионов человек

Криптовалюта Floki рассчитывает, что совместный проект с Kings World Cup Nations привлечет интерес более шестисот миллионов человек

Народная криптовалюта Floki запустила перспективное коммерческое начинание вместе футбольным чемпионатом Kings World Cup Nations, ставящим своей целью создать мост между обыкновенным футболом на поле и компьютерным спортом.

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