По программе «Стимул» в России уже построено 582 объекта

С 2020 года по программе «Стимул» за счет финансирования из федерального бюджета завершено строительство и реконструкция 582 объектов и проведены 159 мероприятий по технологическому присоединению, что позволило стимулировать развитие жилищного строительства по всей стране.
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