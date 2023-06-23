За денежное вознаграждение стала женой иностранца жительница Уссурийска

Уссурийская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства при предоставлении иностранным гражданам права на проживание на территории Российской Федерации, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Прокуратуры РВ по Приморскому краю.
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