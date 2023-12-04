Автоэксперт Кадаков: по итогам года будет продано около миллиона новых автомобилей

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что продажи новых автомобилей в России за период с января по ноябрь выросли на 59% по сравнению с данными прошлого года.
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