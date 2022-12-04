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Во Франции подняли вопрос о борьбе с российской «пропагандой»

Во Франции подняли вопрос о борьбе с российской «пропагандой»

Депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад поднял вопрос о том, как правительство страны намерено бороться с распространением российских «пропагандистских» каналов, в том числе на территории Украины и государств Ближнего Востока.

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