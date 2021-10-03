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А почему в ответ Россия не может запретить поставки электроэнергии на Украину?

А почему в ответ Россия не может запретить поставки электроэнергии на Украину?

Очень предусмотрительная Украина продлила запрет на поставку электроэнергии из России и Белоруссии до .

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Вячеслав Даньшин
По нормальной логике РФ должна полностью прекратить любое общение со всеми странами, которые враждебны РФ, но торгашам сидящим во власти главное навар, а любые нападки и оскорбления для них неважны, бизнес и ничего кроме бизнеса. Эхххх!!!

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