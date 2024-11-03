Кодекс Здоровой Организации Русского Национализма...

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Комментарии
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Семен Демин
В 1941 году некоторые тоже считали, что немецкие рабочие в военной форме вермахта не станут стрелять в русских рабочих из-за классовой солидарности. Однако, вермахт и СС этим некоторым быстро вправили мозги.
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3 час.
Семен Демин
В принципе все верно. И Путин прав.
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3 час.
Семен Демин
Да вы глобалист, голубчик!
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3 час.

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