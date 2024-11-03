Поговорим о текущей итерации того, что называют «русским национализмом». Это явление как вещь в себе не является ни хорошим, ни плохим: оно просто существует, есть люди, придерживающиеся таких взглядов.
Кодекс Здоровой Организации Русского Национализма...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
В 1941 году некоторые тоже считали, что немецкие рабочие в военной форме вермахта не станут стрелять в русских рабочих из-за классовой солидарности. Однако, вермахт и СС этим некоторым быстро вправили мозги.
Ответить
3 час.
Семен Демин
В принципе все верно. И Путин прав.
Ответить
3 час.
Семен Демин
Да вы глобалист, голубчик!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии