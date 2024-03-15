В ЕК рассказали о контроле за эмбарго на российские алмазы

Контроль за реализацией эмбарго на российские алмазы и бриллианты, введенный Западом с начала 2024 года, пока работает в тестовом режиме, так как электронная система сертификации камней не готова и планируется к запуску только через несколько месяцев, заявили РИА Новости в Европейской комиссии.
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