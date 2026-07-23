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Что говорят кардиологи о популярном напитке и его влиянии на сердце

Что говорят кардиологи о популярном напитке и его влиянии на сердце

Миллионы людей начинают день с чашки кофе. Для одних это привычный ритуал, способ проснуться и настроиться на работу, для других — источник тревоги: не навредит ли кофе сердцу, не повысит ли давление, не станет ли причиной перебоев в ритме? Новые выводы кардиологов показывают: однозначного ответа «кофе полезен» или «кофе вреден» не существует.

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