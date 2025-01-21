Сборные Академии на Бориса Галушкина стартовали в студенческих спортивных играх

Сборные команды Академии ГПС МЧС России в Алексеевском районе приняли участие в соревнованиях по плаванию, волейболу, мини-футболу, хоккею с шайбой и регби-7 в рамках первого тура XXXVII Московских студенческих спортивных игр.
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