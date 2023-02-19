"Чек Индекс" сообщил о росте индекса блинов в среднем по России на 7% за год, до 93 рублей

Агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков сервиса "Чек индекс" сообщило, что средний чек на продукты для блинов в феврале этого года в России составил в среднем 93 рубля, что на 7% больше показателя за аналогичный месяц 2022 года.