Увидев этот трюк, ты всегда будешь разрезать арбуз только так!

Арбуз — это не только вкуснейшая ягода, но и полезный продукт питания. В его состав входит масса витаминов, преимущественно группы В, и много микроэлементов, таких как магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий.
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