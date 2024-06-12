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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Увидев этот трюк, ты всегда будешь разрезать арбуз только так!

Арбуз — это не только вкуснейшая ягода, но и полезный продукт питания. В его состав входит масса витаминов, преимущественно группы В, и много микроэлементов, таких как магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий.

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