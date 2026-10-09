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Юрист Хаминский: до 14 лет налоги за ребёнка платят законные представители

Юрист Хаминский: до 14 лет налоги за ребёнка платят законные представители

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что несовершеннолетние считаются плательщиками имущественных налогов независимо от возраста.

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