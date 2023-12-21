Данилов призвал украинцев быть взрослыми и ждать помощь от США в январе

США обязательно примут решение о передаче Украине дополнительной военной помощи. Киеву стоит дождаться этого момента, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет «РБК-Украина».
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