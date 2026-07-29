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Новости Тамбова

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НКО Тамбовской области подписали соглашение о наблюдении на выборах в сентябре

НКО Тамбовской области подписали соглашение о наблюдении на выборах в сентябре

В Тамбовской области продолжается подготовка к предстоящим выборам, которые пройдут в сентябре. Накануне Общественная палата региона подписала соглашение с представителями НКО, которые примут участие в наблюдении за ходом голосования.

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