НКО Тамбовской области подписали соглашение о наблюдении на выборах в сентябре

В Тамбовской области продолжается подготовка к предстоящим выборам, которые пройдут в сентябре. Накануне Общественная палата региона подписала соглашение с представителями НКО, которые примут участие в наблюдении за ходом голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии