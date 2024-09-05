Сотни проблем на теплосетях выявила проверка перед отопительным сезоном

Более 220 нарушений нашла прокуратура при проверке готовности к предстоящим холодам. О результатах проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
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