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Сотни проблем на теплосетях выявила проверка перед отопительным сезоном

Сотни проблем на теплосетях выявила проверка перед отопительным сезоном

Более 220 нарушений нашла прокуратура при проверке готовности к предстоящим холодам. О результатах проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

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