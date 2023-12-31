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Царьград

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Новогодняя бомбёжка Донецка и Белгорода: Что пообещало за это НАТО Киеву?

Новогодняя бомбёжка Донецка и Белгорода: Что пообещало за это НАТО Киеву?

После чудовищной атаки 30 декабря на Белгород массированному обстрелу сразу после боя курантов в Новый год подвергся Донецк.

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Комментарии
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ЛМ
Людмила Медведева
А мы опять будем отвечать?когда уже на опережение?
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6 час.
ВК
Вад Кук
А что скажут на западе, а западу плевать на всех они уважают только силу когда уже мы включим режим такого ответа чтобы у них даже мыслей не было что можно на нас ракету или еще что пустить почему нет ударов по раде сбу
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2 час.
ИЛ
Ирина Лимарева
Давно пора из этих хохло тварей фарш сделать на устрашение всей этой евросворе!!!А мы все миндальничаем!
Ответить
33 мин.

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