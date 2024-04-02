США призвали Израиль расследовать обстоятельства гибели членов НКО в Газе

В результате атаки израильских военных по Газе погибли сотрудники международной благотворительной организации «Всемирная центральная кухня», среди которых числились граждане Польши, Австралии и Великобритании.
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