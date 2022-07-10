Рыбакина выиграла «Уимблдон», «Зенит» разнес «Спартак» и взял Суперкубок, «Мир» стал титульным спонсором РПЛ, судья ФИФА впервые сделал каминг-аут и другие новости утра

Всем доброго утра! Всем – без исключения, даже если у вас льет дождь, ну или если вы болельщик московского «Спартака».
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