Смертельный ЕГЭ: Дети сводят счеты с жизнью после экзаменов.

Элина МорозоваОбществоСмертельный ЕГЭ: Дети сводят счеты с жизнью после экзаменов.ФОТО: АЛЕКСАНДР АВИЛОВ / АГН "МОСКВА" АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ Каждый год в период ЕГЭ приходят трагические новости.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваНадо ввести эгеге по мозгам "бояр" чтоб самоуничтожились:(Андрей Павлов"...обучение уже направлено не на получение знаний, развитие эрудиции и кругозора..." То ли еще будет! Вот что Греф... такой-то нам готовит: https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2100329 ("Образование 2030") и https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2100332 ("Образование 2035"). Рекомендую ознакомиться. Зато никаких стрессов не будет. Знания заменяются компетенциями, овладевать которыми будут во время игр, экзаменов не будет, и на выходе получаем некоего цифровизированного маугли, только не как у Киплинга, а как бывало в реальной жизни, в которой обезьяны детишек воспитывали. А что касается ЕГЭ, то совсем его отменять не надо, просто его балл должен идти в дополнение к баллам экзаменов и НАРАВНЕ с ними. Как некий фактор, компенсирующий возможность нервного срыва на вступительных экзаменах. В мое время такую роль выполнял средний балл аттестата. Человек в школе пахал, а на экзамене перенервничал, ответил ниже своих возможностей, что этот балл слегка компенсировал.Владимир EвтушенкоТо, что один дебил самоубился, говорит не о вине ЕГЭ, хотя оно бесполезно. Он бы и от экзамена по советской системе мог себяубить.Гаражный кооператив ЛАДАА что толку было в экзаменах СССР? Вот пример. В 1965 году закончили школу ровно 100 человек. Золотых медалистов 4 - девушки. С серебром десять. 6 парней и 4 девушки. Золотые мимо ВУЗов. Три прямо в ЗАГС, одна после трёх попыток в Плешку пошла в ЗАГС с профессором. Серебряные 3 парня поступили сразу. (1-закончил, 1-умер на 4курсе, 1- сдвиг по фазе и в дурдом), Двое после армии - школа МВД. Один - обходчик на ЖД . Девушки поступать не спешили! Одна медучилище - медсестра и четырежды мама. Одна спилась! Две - торговки - сели. Среди остальных троечников, хулиганов, прочих трудных учеников и тех, кому, из жалости, на выпускных поставили трояк вместо пары только 1 спился и 1 скурился. больше ПЯТИДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ!!! Четыре лётчика, один - кэп раз, два "чёрных полковника", 3 врача - хирурга, 1 - врач - нейрохирург, 1 - врач по сердцу. Одна деваха стала Главным сварщиком на верфях. Есть и профессор, и преподы ВУЗов и школ. Один накатал и защитил ТРИ кандидатские диссертации. Всех перечислять не буду. Мы все из маленького рабочего посёлка и "лап волосатых" ни у кого не было. Вот такое было Советское образование. За пять последних лет в школе ни одного случая даже плохого самочувствия на экзаменах не было.Андрей ПавловПриблизительно то же самое. Войсковая часть на задворках российской империи. Двое спились, остальные состоялись Поступили в Москве, Харькове, Киеве ну и по мелочи. Образование было, ничего не скажешь.Комментировать
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