Президент «Урала» ответил на обвинения в договорном матче: «Это полный бред. Пусть РФС проверяет»

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Спартака» в Кубке России (0:3) ответил на вопросы журналистов, связанные с информацией о возможном договорном матче с «Нефтехимиком» в Первой лиге, а также начавшейся по этому поводу проверке РФС.
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