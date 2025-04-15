Президент «Урала» ответил на обвинения в договорном матче: «Это полный бред. Пусть РФС проверяет»

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Спартака» в Кубке России (0:3) ответил на вопросы журналистов, связанные с информацией о возможном договорном матче с «Нефтехимиком» в Первой лиге, а также начавшейся по этому поводу проверке РФС.