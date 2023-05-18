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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Можно ли потерять «северную» пенсию?

В карельском отделении Социального фонда России рассказали о нюансах законодательства Недавно карельский Следком опубликовал информацию о том, что жительницу Карелии, которая уехала за границу, подозревают в мошенничестве с пенсионными выплатами.

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