Можно ли потерять «северную» пенсию?

В карельском отделении Социального фонда России рассказали о нюансах законодательства Недавно карельский Следком опубликовал информацию о том, что жительницу Карелии, которая уехала за границу, подозревают в мошенничестве с пенсионными выплатами.
В карельском отделении Социального фонда России рассказали о нюансах законодательства Недавно карельский Следком опубликовал информацию о том, что жительницу Карелии, которая уехала за границу, подозревают в мошенничестве с пенсионными выплатами.
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