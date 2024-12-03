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Врачи назвали продукт страшнее сахара: как изменить пищевые привычки после 40 лет

Врачи назвали продукт страшнее сахара: как изменить пищевые привычки после 40 лет

Для поддержания здоровья сердца после 50 лет важны физическая активность и правильное питание. Кардиолог Анастасия Фомичева поделилась рекомендациями, которые помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и замедлить процесс старения организма.

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