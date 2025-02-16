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Власти не помогли. Кандидат в президенты Абхазии Бандра Гунба побеждает на выборах. Но есть нюанс

Власти не помогли. Кандидат в президенты Абхазии Бандра Гунба побеждает на выборах. Но есть нюанс

Второй кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба использовал на выборах административный ресурс, но это не помогло стать президентом в первом туре голосования.

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