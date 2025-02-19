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Царьград

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В Бразилии 14-летний подросток умер из-за нелепого челленджа с бабочкой

В Бразилии 14-летний подросток умер из-за нелепого челленджа с бабочкой

Мальчик ввёл себе в ногу смесь из воды и мёртвого насекомого.В Бразилии четырнадцатилетний подросток умер после того, как ввёл себе в ногу останки бабочки.

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