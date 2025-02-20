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МВД Финляндии предложило проверять мигрантов на верность ценностям страны

МВД Финляндии предложило проверять мигрантов на верность ценностям страны

Рабочая группа при МВД Финляндии выступила с предложением ввести специальный цифровой экзамен для получения гражданства страны, одной из целей которого будет проверка заявителей на верность ценностям республики.

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