МВД Финляндии предложило проверять мигрантов на верность ценностям страны

Рабочая группа при МВД Финляндии выступила с предложением ввести специальный цифровой экзамен для получения гражданства страны, одной из целей которого будет проверка заявителей на верность ценностям республики.
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