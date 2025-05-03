У исполнительницы роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего» обнаружили рак

Проблемы со здоровьем у актрисы начались еще несколько лет назад Кадр из фильма «Гостья из будущего»Несколько лет назад 53-летняя Наталья Гусева-Мурашкевич, исполнившая роль Алисы Селезнёвой в культовом фильме «Гостья из будущего», пожаловалась на плохое самочувствие.
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