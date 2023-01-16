В Приморском крае расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ВВО провели тренировку по ПВО

В рамках комплексной тренировки расчетами ЗРС С-400 «Триумф» были отработаны практические действия по поиску, обнаружению и сопровождению летательных аппаратов «противника» во всем диапазоне высот.
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