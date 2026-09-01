В России научились ремонтировать американские двигатели General Electric CF34 для самолетов Embraer 170

Контракт с GE закончился импортозамещением S7 Airlines освоила ремонт турбовентиляторных двигателей General Electric CF34, которыми оснащены региональные самолеты Embraer 170.
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