Минэк хочет сделать публикацию компаниями нефинансовой отчетности добровольной

Минэкономразвития приняло решение отказаться от обязательной публикации компаниями нефинансовой отчетности, которая бы раскрывала показатели в сфере устойчивого развития, или так называемого ESG, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект приказа главы министерства Максима Решетникова (подлинность его подтвердил представитель ведомства).