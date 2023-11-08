Минэк хочет сделать публикацию компаниями нефинансовой отчетности добровольной

Минэкономразвития приняло решение отказаться от обязательной публикации компаниями нефинансовой отчетности, которая бы раскрывала показатели в сфере устойчивого развития, или так называемого ESG, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект приказа главы министерства Максима Решетникова (подлинность его подтвердил представитель ведомства).
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