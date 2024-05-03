НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    А Володин и его команда чем помогли ребятам на передовой? Только  постами в СМИ?Володин назвал ВС...
  • sss
    и это были жены алкоголиков....больше такая чушь никому в голову прийти не могла....Почти каждый четв...
  • Гарий Щерба
    ГЕЙРОПА  так и  НАПРАШИВАЕТСА  в  ХАРЮ ПОЛУЧИТЬ ...!!!В Калининграде оц...

Автомобилистам напомнили про ограничения в центре Петербурга в связи с репетиций парада Победы

Автомобилистам напомнили про ограничения в центре Петербурга в связи с репетиций парада Победы

Об этом рассказали в Комитете по транспорту Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга напомнила, что в связи с проведением репетиций и торжественного парада Победы с 29 апреля в центре города введены временные ограничения в движении транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх