Автомобилистам напомнили про ограничения в центре Петербурга в связи с репетиций парада Победы

Об этом рассказали в Комитете по транспорту Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга напомнила, что в связи с проведением репетиций и торжественного парада Победы с 29 апреля в центре города введены временные ограничения в движении транспорта.
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