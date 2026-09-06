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Ещё две кошки, спасённые от рук живодёров в Актау, обрели дом

Ещё две кошки, спасённые от рук живодёров в Актау, обрели дом

InAktau.kz уже писал о том, что одну из кошек -трехцветную Луизу, которую волонтеры забрали с 35 микрорайона, забрали в семью.

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