На Украине Залужного могут выставить бесталанным военачальником, нарушавшем волю президента.У президента Украины Владимира Зеленского не оставалось никакого иного выхода, кроме увольнения своего соперника за народное доверие –главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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