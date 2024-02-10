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Залужному после отставки угрожает тюрьма?

Залужному после отставки угрожает тюрьма?

На Украине Залужного могут выставить бесталанным военачальником, нарушавшем волю президента.У президента Украины Владимира Зеленского не оставалось никакого иного выхода, кроме увольнения своего соперника за народное доверие –главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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