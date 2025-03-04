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Обнаружен белок, отвечающий за устойчивость к стрессу

Обнаружен белок, отвечающий за устойчивость к стрессу

Почему при столкновении с хроническим стрессом у одних людей развиваются тревожные и депрессивные симптомы, а другие проявляют устойчивость? Частью ответа может быть белок, который действует как каннабиноидный рецептор и присутствует в структуре, контролирующей обмен между кровеносной системой и мозгом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, сообщается на сайте Университета Лаваля.

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