Обнаружен белок, отвечающий за устойчивость к стрессу

Почему при столкновении с хроническим стрессом у одних людей развиваются тревожные и депрессивные симптомы, а другие проявляют устойчивость? Частью ответа может быть белок, который действует как каннабиноидный рецептор и присутствует в структуре, контролирующей обмен между кровеносной системой и мозгом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, сообщается на сайте Университета Лаваля.