Посланники Трампа в Москве и Киеве

Визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября стал очередной, но далеко не рядовой попыткой Вашингтона вернуть переговорный процесс между Россией и Украиной в практическую плоскость.