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Мировое обозрение

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Посланники Трампа в Москве и Киеве

Посланники Трампа в Москве и Киеве

Визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября стал очередной, но далеко не рядовой попыткой Вашингтона вернуть переговорный процесс между Россией и Украиной в практическую плоскость.

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