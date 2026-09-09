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Золотые резервы Китая: крупнейшее месячное увеличение с октября 2023 года

Золотые резервы Китая: крупнейшее месячное увеличение с октября 2023 года

Центральный банк Китая продлил серию покупок золота до 22 месяцев подряд в августе, зафиксировав крупнейший прирост официальных золотых резервов страны почти за три года, показали официальные данные в понедельник.

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