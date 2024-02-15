Артем Усс назвал свой побег из-под стражи в Италии внезапным

Скриншот видео Российский бизнесмен, Сын бывшего губернатора Красноярского края Артем Усс заявил, что побег из-под домашнего ареста в Италии стал для него внезапным, а также отверг слухи о якобы покупке услуг для побега его семьей.
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