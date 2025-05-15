Спасатели потушили два пожара за минувшие сутки в Тульской области

За сутки, 14 мая, спасатели ГУ МЧС России по Тульской области потушили два техногенных пожара. Горел сарай на улице Карла Маркса в Белёве и неэксплуатируемое здание на улице Яснополянской в районном поселке Заокский.
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