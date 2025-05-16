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«Вашингтон» вылетел из плей-офф НХЛ от «Каролины». Перед 1/4 финала команда Овечкина шла третьим фаворитом Кубка Стэнли у Opta

«Вашингтон» вылетел из плей-офф НХЛ от «Каролины». Перед 1/4 финала команда Овечкина шла третьим фаворитом Кубка Стэнли у Opta

«Каролина» выбила «Вашингтон» из Кубка Стэнли, победив 4-1 в серии 2-го раунда. Перед стартом 1/4 финала плей-офф НХЛ «Кэпиталз» шли третьими фаворитами турнира по версии Opta с вероятностью на победу в 14,1%.

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