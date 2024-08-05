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Парламентская газета

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Отечественным таблеткам дали «зеленый свет»

Отечественным таблеткам дали «зеленый свет»

Российские лекарства, а также медикаменты, производство которых локализовано в нашей стране, получат преимущество при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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