Отечественным таблеткам дали «зеленый свет»

Российские лекарства, а также медикаменты, производство которых локализовано в нашей стране, получат преимущество при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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