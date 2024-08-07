Гендерный скандал на Олимпиаде прокомментировала репродуктолог из Новосибирска

Особенно в соцсетях разносят 25-летнюю спортсменку Иман Хелиф из Алжира, которая обладает врожденным высоким уровнем тестостерона и которая якобы ранее провалила гендерные тесты, готовясь к проведению других соревнований.
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