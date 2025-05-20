Король и Дива: случайная встреча двух звезд

Мировые знаменитости ни на секунду не остаются предоставленными сами себе. Всего одна мимолетная встреча соединила Софи Лорен и Элвиса Пресли — и, конечно же, рядом оказался фотограф, который запечатлел это событие, случившееся в феврале 1958 года, для истории.